口を開けば嫌味ばかり【漫画】本編を読む夫の実家での同居生活。義母にいびられ続けて10年、夫の栄一は何もしてくれない。唯一落ち着ける場所はトイレだけ――。今まで愚痴一つこぼさなかったなな子は、生活を変えるためパートに出ることを決意。■2人は少しずつ惹かれ合っていくわずかながら充実した時間を持てたことで、自身の置かれた惨めな環境が気になり始めたとき、出会ったのがスーパーの店長で、ママ友のパパでもある忍だ