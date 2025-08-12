日本製鉄が総額約2兆円で完全子会社化したアメリカ鉄鋼大手USスチールの大規模工場で爆発が起き、1人が死亡、1人が行方不明となっています。【映像】現場の様子ペンシルベニア州・ピッツバーグ近郊にあるUSスチールの工場で11日、爆発があり、これまでに1人が死亡しました。現在も1人が行方不明になっているほか、がれきの下敷きになるなどして、10人がけがをしています。現場近くにいた人は、爆発は落雷のような衝撃だったと