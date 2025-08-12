飢餓が深刻化するガザ地区で空中投下された支援物資が直撃して死亡した少年の父親がANNの取材に応じ、「非人道的な方法だ」と訴えました。【映像】空中投下された支援物資「息子を駆り立てたのは、私たちが切実に食料を欲していたことです。でも、彼は支援物資を受け取りに行き、遺体で帰ってきました」（息子が死亡したザカリアさん（65） 以下同）ANNの取材に応じたのは、ガザ地区中部のデイルアルバラに住むザカリアさ