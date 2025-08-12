「日航ジャンボ機墜落事故」が起きた翌日（1985年8月13日）の現場の様子（写真：Haruyoshi Yamaguchi／アフロ）520人の命を奪った航空史上最悪の「日航ジャンボ機墜落事故」は、1985年8月12 日に起きました。事件や事故が起きた直後と時が過ぎた後では、その見え方が違ってきます。新たな証言や関連資料が出てきたり、時間の経過がそれまでの社会通念や固定観念などを拭い去ることがあるからです。本稿は元日航取締役（技術担当）