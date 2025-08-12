女優の倉科カナ（37）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“ウエディングショット”を披露し反響が寄せられている。倉科は10日放送のTBS日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜後9・00）第4話にゲスト出演。自身初の日曜劇場で、生活習慣病である糖尿病に罹患した夫・安城耕太（浜野謙太）の妻・早智を演じた。投稿では「共演の多いハマケンさんとオフショット！」とし花嫁姿の自身が浜野と顔を寄せた笑顔の写真を披露。「