座卓の上に置かれた小さな白い灯りが、分厚いメモ用紙に整然と並んだ文字を照らしている。朝鮮書誌学の最高権威、富山大学の藤本幸夫名誉教授（８４）が見つけ出した、韓半島（朝鮮半島）から日本へ伝わった古書についての物語だ。「光復（解放）８０周年」「韓日国交正常化６０周年」を迎えるにあたり、求道者の道を歩むかのように半世紀にわたり韓国の古文献を追い続けた白髪の日本人学者。７月、私は藤本氏と会った。藤本氏は１