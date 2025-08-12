「とにかくモノを捨てて、スッキリさせなければ、素敵な部屋は作れない」、そう思っている人は多いかもしれない。でも、イギリスで学んだインテリアデザイナーの飯沼朋子さんは、「足すインテリアをおすすめします」ときっぱり。話題の新刊、『イギリス人の部屋はなぜ物が多くても素敵なのか』（飛鳥新社）から、そのノウハウを3回に分けて紹介する。第1回「イギリス人の部屋はなぜモノが多くても素敵なのか。”捨てない”驚愕の方