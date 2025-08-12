“トランプ大統領への贈呈品”として話題になった「金色のミャクミャク貯金箱」。つくったのは、大阪府の企画・製作会社「ヘソプロダクション」代表の稲本ミノルさん（49）だ。一風変わったアイディア商品で年商24億円を稼ぐ。いまでこそ“ヒットメーカー”となった稲本さんにも「出した企画1000本がお蔵入り」という不遇のサラリーマン時代があったという。フリーライターの笹間聖子さんが聞いた――。（第1回／全3回）■トランプ