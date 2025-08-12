起業家でSF作家の安野貴博氏（34歳）は、参議院選挙の比例区で当選。氏が率いるチームみらいは得票率2・56％で、初挑戦にして国政政党となった。東京都生まれの安野氏は開成中学・高校を卒業後、東京大学工学部に進学。AIを研究した後、外資系コンサルティング会社に入社、後に独立して起業した。「典型的なエリート」と言うべき安野氏が、なぜ参議院に立候補したのか。そして、たった一議席で、国会で何ができるのか？政治の世