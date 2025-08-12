現在は世界的なブランドでも、元は日本の片隅で生まれた小さなブランドに過ぎなかった。「日本の養殖真珠は偽物」という逆風に負けず、御木本幸吉は、いかにして「世界のMIKIMOTO」を育てていったのか――。※本稿は、中野香織『「イノベーター」で読むアパレル全史【増補改訂版】』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。■セールスマンの資質に恵まれた御木本幸吉真珠といえば「MIKIMOTO」、それほど世界に名声がとど