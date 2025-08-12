日本代表FW上田綺世と日本代表DF渡辺剛が所属するフェイエノールト。これまでも小野伸二氏、宮市亮（現横浜F・マリノス）が所属してきたオランダの名門クラブだ。そのフェイエノールトは、UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦で、トルコの強豪フェネルバフチェと対戦。『NOS』によれば、フェネルバフチェを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、12日の2ndレグに向けた会見で「日本人選手3人が全員怪我をしていると言うのかと思った」