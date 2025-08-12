リゾナーレ小浜島は、「うつろい絶景ディナー」を10月1日から11月30日まで提供する。高台に位置する、ホテル併設のゴルフ場、小浜島カントリークラブで、夕暮れから星空へとうつろいゆく景色を望む特等席を1日1組限定で提供する。国内で初めてダークスカイ・インターナショナルによる「星空保護区」の認定を受けた西表石垣国立公園内に位置する。夕暮れの時間には、茜色に染まる空の様子を眺めながら食前酒と沖縄ならではの食材を