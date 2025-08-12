太平洋戦争末期、米軍による日本空襲で40万人もの市民が犠牲となり、67の都市が焼き払われた。歴史評論家の香原斗志さんは「実は、1940年6月の時点で、アメリカ戦略爆撃調査団は、日本の戦争遂行能力を奪うのに、都市の焼夷弾攻撃にはあまり意味がないと主張していた」という――。米軍の空爆予告のビラ（写真＝ジョゼット・ウィリアムズ「1945年の太平洋における情報戦争」『CIAインテリジェンス研究 第46巻 第3号（2002年）』／P