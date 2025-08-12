7月14日に発売された私の新著『零戦搭乗員と私の「戦後80年」』（講談社ビーシー／講談社）は、戦後50年の1995年から戦後80年の今年まで、30年にわたり、零戦搭乗員をはじめ旧軍人、遺族など500名以上のインタビューを重ねてきた軌跡を、「私」を一人称としてまとめたノンフィクションだ。いわば、「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」である。取材がこれで一段落したわけではないけれど、一つのテーマを30年追い続けるというこ