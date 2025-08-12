下の階から響く「ドンドン」という音は、単なる威嚇に留まらず、具体的な被害を伴い始めました。ある日、その衝撃は幼い陽太くんを恐怖に陥れ、そして大家である結衣さんの父にまで連絡が入る事態に発展します。新米ママを追い詰める見えない敵は、一体何を訴えようとしているのでしょうか。『新居で起きた騒音トラブル』第2話です。 佐藤結衣さんは、夫の佐藤健太さん（仮名・30歳）と生後間もない息子、陽太くんとの新生活を、