ムソンダ・ムンバ・ラムサール条約事務局長=条約事務局提供 発効から今年で50年になるラムサール条約。その第15回締約国会議（COP15）が7月にジンバブエで開かれた。なぜ湿地は重要なのか。条約が果たしてきた役割は何なのか。ラムサール条約事務局長のムソンダ・ムンバ氏（52）に聞いた。50年以上前、湿地は不毛な場所、ゴミ捨て場と見なされていました。残念ながら、破壊や埋め立てなどにさらされる時代が続きました