¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¥°¥ëー¥×À©ºî¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤ò¤¦¤Þ¤¯´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤­¤«¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥¹¥­¥ë¤ò³Ø¤Öºù»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÒÆâ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÊÌÉô½ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò³°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤â°Õ¸«¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÄ´À°¤ÏËÜÅö¤Ë¹ü¤¬ÀÞ¤ì