「僕は戦後80年を意識したわけでも、評伝小説に挑戦したかったわけでもなく、この猿橋勝子さんのことが書きたかったんです」戦中から戦後にわたって中央気象台（後の気象庁）でオゾン層や海中の炭酸物質の研究に従事し、昭和29年3月1日にアメリカがビキニ環礁で水爆実験を行ない、マグロ漁船の乗組員が被曝した第五福竜丸事件では、船員らが僅かに持ち帰った〈死の灰〉の分析を担当。後の部分的核実験禁止条約成立に繋がる成果を