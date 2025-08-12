子どもの友だちに突然遊びに来られると、家の掃除が追いつかないこともありますよね。アプリ「ママリ」には、自宅に遊びにきた友だちの行動や言動についての悩みが投稿されています。今回は、ママリに寄せられたエピソードをご紹介。投稿者さんは寝室など入ってほしくない部屋を勝手見て、「散らかっている」と指摘してくる娘さんの友だちに悩んでいるそうです。 子どもの友だちに部屋の散らかりを指摘されてショック