元不登校ＹｏｕＴｕｂｅｒのゆたぼん（１６）が１１日付でインスタグラムを更新。留学先のカナダから帰国したことを報告した。「今から日本に帰ります！ありがとう、カナダ！」とつづり、滞在先での様子や友達との写真などを複数枚アップした。ゆたぼんは４月中旬からフィリピンで約３カ月間留学。その後、日本に一時帰国し、再びカナダに留学していた。