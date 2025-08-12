アメリカとロシアの首脳会談を前に、EU（＝ヨーロッパ連合）の外相らが緊急の臨時会合を開き、停戦の条件などを話し合いました。【映像】米ロ首脳会談を前に EU外相らが臨時会合EUの外相らは11日、オンラインの臨時会合で15日のアメリカとロシアの首脳会談に向けた対応を協議しました。EUの外相にあたるカラス氏は会合の終了後、「ウクライナへの支援とロシアへの圧力こそが戦争を終結させる」とSNSに投稿しました。ただ、トラ