韓国を訪問していた小泉農水大臣は、趙顕外相と会談し、日本産の水産物について早期の輸入再開を求めました。【映像】小泉大臣のコメント「日本産水産物の輸入規制の撤廃を求め、日本産の食品の安全性、これをしっかりと取り上げたところであります」「双方の関係省庁間の意思疎通が速やかに進むことを強く期待をしています」（小泉農水大臣）韓国は、現在も福島県などの水産物の輸入を禁止しています。小泉大臣は去年、日韓の