520人が犠牲になった日航機の墜落事故から12日で40年です。11日、群馬県上野村では犠牲者へ祈りを捧げる灯籠流しが行われました。【映像】遺族らが「灯籠流し」日航機墜落事故から40年墜落現場となった御巣鷹の尾根のふもとを流れる神流川では11日、遺族や住民らが灯籠に犠牲者への思いや空の安全を祈るメッセージを書き、40年前に日航機が墜落した午後6時56分に合わせて、灯籠を流す供養を行いました。「明日会いに行くからね