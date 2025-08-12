モデルでタレントの平子理沙（５４）が８日付で自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスを訪れたことを明かした。「大谷翔平選手の応援のため、ロサンゼルス・ドジャースとセントルイス・カージナルスの試合を観にドジャー・スタジアムに行きました」と書き出し、「この日は、入場者全員に『大谷翔平チャンピオンリング』が配られるイベントディ。快晴の太陽の下、暑い中頑張って並んで無事にゲットしました〜」とつづった。