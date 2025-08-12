俳優の三浦友和が９日付で自身のインスタグラムを更新。超豪華な４ショットを公開した。「カンヌ映画祭初日の食事会です」と書き出し、「宿泊先から徒歩で１０分。地元で人気のカジュアルなレストラン。羊さんは珍しくワインでポーッとした表情です。とても美味しいシーフードでした」とつづり、俳優の吉田羊、広瀬すず、松下洸平との集合写真を投稿した。