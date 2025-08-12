モデルのマギー（３３）が８日付でインスタグラムを更新。赤の水着姿を公開した。「Ｇｅｔａｗａｙｔｒｉｐちょいと夏休みしてからかえります」とつづり、ビーチで海水浴をする様子を複数枚アップした。引き締まった腹筋など、美スタイルにファンからは「神スタイル」「女神」「マーメイド」「美しい」などの反応が寄せられている。