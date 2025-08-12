京都府丹波地域などの地形や岩石の見学を楽しむグループ「地学部」がある。毎年巡検をし、今年は亀岡市内を歩いた。薭田野町では名産の桜石を探し、桜の花びらのような断面模様を観察した。案内する専門家は「地学を知れば風景を見る目が変わる」と魅力を語る。【写真】桜天満宮で、境内に落ちている桜石を探した地学部は、研修施設「あうる京北」（京都市右京区京北）が４年ほど前から企画。龍谷大などで地質学を教える