連載第62回サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。８月10日に釜本邦茂さんが亡くなられました。日本サッカー史上最高のストライカーについて、プレーを見続けてきた後藤氏がそのすごさを紹介します。【ワールドクラスの総合的CF】８月10日の未明に釜本邦茂