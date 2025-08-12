日が傾き始めた夏の夕暮れ。公園の木陰や街灯のまわり、あるいは家の窓辺に「ブーン」と音を立てて飛んでくる、少しキラリと光る虫を見たことはありませんか？ 【写真を見る】プランターの土の中から「カブトムシの幼虫にそっくりな生物」根の食害を防ぐには？「成虫はカナブンそっくり」 カナブンにそっくりなムシがいる 小さなお子さんなら、図鑑で見たカブトムシやクワガタと一緒に樹液を吸っているカナブンの姿