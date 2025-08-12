1985年8月12日の18時過ぎに羽田空港を離陸し、伊丹空港に向かう上空で操縦不能になり同日19時頃に群馬県上野村の御巣鷹山の尾根に墜落した日航機墜落事故から40年。通信環境の乏しい当時、墜落現場の特定に困難を極め、陸上自衛隊の第1空挺団73名が現場に着いたのは翌朝9時ごろのことだった。生存者で12歳の少女を抱え、ヘリに吊り上げられる故・作間優一二曹の写真は事故を語る上で象徴的な一枚だ。その作間二曹の部下で少女を機