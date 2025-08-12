あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座まずは、あなたから周りの誰かを救うことができるでしょう。無意識にかけた言葉が、相手の心に深く響いていくという可能性も。そして、それがきっかけとなって、あなた自身も癒やされる言葉をもらえるはず。人の表情に、いつも以上に注目してください。★第2位……蠍座