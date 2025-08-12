気象庁北日本から西日本で大気の状態が非常に不安定となり、大雨になる所があるとして、気象庁は12日、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意するよう呼びかけた。気象庁によると、前線が東シナ海から日本海側を通って東北へ延びているほか、低気圧が東に進んでいる。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、雷を伴った激しい雨が降っている所がある。13日午前6時までに予想される24