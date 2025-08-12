●土砂災害には厳重に警戒。崖のそばには近づかないよう、安全第一の行動を●午前を中心に、雨は強弱を繰り返しながら降り続く見込み●あす13日(水)からは、熱中症要注意の暑さの日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう11日(月)の日中はまとまった雨雲が県内に広がり、ところどころで非常に激しい雨となりました。夜遅くになると最も活発な雨雲は日本海側へ遠ざかり、徐々に県内の雨雲が途切れてきましたが、現在は中部や東部を中心に