いわゆる“トランプ関税”をめぐる日米交渉で、窓口を担当する赤沢亮正経済再生担当大臣に注目が集まっている。SNSでは、交渉相手であるアメリカ・ラトニック商務長官を“ラトちゃん”、ベッセント財務長官を“ベッちゃん”と記し、順調ぶりをアピールしてきた。しかし8月7日に発動された新たな相互関税は、日本政府の認識と大きく異なるものだった。通算9回目の訪米は、その確認に飛んだ形となる。【映像】赤沢氏、順調ぶりをア