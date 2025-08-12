２０２５年８月１２日未明、小樽港で釣りをしていた大阪府在住の大学生の男性（２２）が岸壁から海中に転落する事故がありました。男性は友人と２人で小樽市築港の南防波堤で投げ釣りをしていましたが、竿を振った際にバランスを崩し、高さ約３メートルの岸壁から海中に転落しました。１２日午前０時４０分、小樽市海上保安部から「防波堤で釣り人が落ちてしがみついている」と警察に通報がありました。救命胴衣を着けていな