吉田達磨氏は戦術コーチとして昨季途中から就任“日本人初の戦術コーチ”としてKリーグで再出発した吉田達磨氏（大田ハナシチズン）。就任から1年が経過し、戦術コーチの役割や手応え、ファン・ソンホン監督との関係を聞いた。（取材・文＝元川悦子／全6回の2回目）◇◇◇2025年Kリーグ1部では24試合終了時点で3位。首位を走る全北限代とは勝ち点15差と広がりつつあるが、残留争いに巻き込まれた昨季に比べる