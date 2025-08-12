◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-4 DeNA(11日、神宮球場)ヤクルトはDeNAとの3連戦・初戦に勝利。12安打9得点の猛攻で快勝を収め、試合後に高津臣吾監督がインタビューに応じました。この日のDeNA先発は平良拳太郎投手。「よくやられているピッチャーなので“なんとか”と思いながら今日ゲーム入ったんですけど。序盤にいい形で得点することができたので、非常にいい形でゲームを進めることができた」と振り返ります。この日は初回