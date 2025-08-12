歌手の藤あや子（６４）が１２日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。司会の黒柳徹子から「現在６４歳」と紹介されると、藤は「わぁ〜。こわいですね」と苦笑。さらに黒柳から「２０１７年に再婚なさって、世間を驚かせた。２４歳年下のご主人と結婚なさって８周年を迎えました」と説明された。結婚記念日は歌手・坂本冬美の誕生日である３月３０日。「ちょうど３月ぐらいにすることになって大安