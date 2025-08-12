◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルスで、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）がチャンピオンズでは３年ぶり２度目の優勝を飾った。決勝で５月の世界選手権個人戦金メダルで同２位の王楚欽（中国）を４―２で破った。ベンチに入った男子日本代表の岸川聖也監督は試合後、張本智と抱擁を交わし、喜びを分かち合った。世界王者からの白星を「話し合った作戦を実行できた