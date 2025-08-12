◆報知プレミアムボクシング▷ニューヒーロー第４回ＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級チャンピオン村田昴世界を狙う注目株を取り上げる報知プレミアムボクシング「ニューヒーロー」第４回は、ＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級チャンピオンの村田昴（２８）＝帝拳＝。米ラスベガスでのプロデビュー（２０２１年６月）から１０戦全ＫＯ勝ちというパーフェクトレコードを継続中。世界４団体すべてで