台風11号は今日12日夜から明日13日にかけて、暴風域を伴って強い勢力で沖縄の先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では次第に風が強まり、波が高くなるでしょう。明日13日にかけて暴風や高波に警戒が必要です。八重山地方では明日は暴風となるおそれがありますので、風が強まる前に早めに台風対策を行ってください。台風11号の進路台風11号は今日12日(火)午前6時現在、沖縄の南を1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。