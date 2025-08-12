大谷が魅せた「BESTシーン」２年連続となる夫婦での登場に、全米がクギ付けとなった。7月16日（日本時間）に行われたMLBオールスター恒例の「レッドカーペットショー」に真美子夫人（28）とともに参加したドジャースの大谷翔平（31）は、この日のファッションについて「今日は妻の色に合わせて僕が選んだという感じ」と明かした。会場となったジョージア州の特産である黄桃をイメージした淡いオレンジのドレス姿の真美子夫人と、チ