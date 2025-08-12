●朝ドラ『おむすび』出演「役者さんって本当にすごい」 「当時、世の中が空前のギャルサーブームだったんですよね」2000年代のギャルカルチャーに青春を捧げ、今もなお“踊り続ける”女性がいる。パラパラダンサーで、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のライバーとしても活躍するサキだ。20年以上、パラパラを続け、朝ドラ『おむすび』にも出演した彼女に、その反響やパラパラとの出会いについて聞いた。(全3回の1回目)サキ