11月14日に公開される芳根京子主演、髙橋海人共演の映画『君の顔では泣けない』の本予告とメインビジュアルが公開された。 参考：芳根京子×キンプリ 髙橋海人、初共演で示す“初めての表情”男女入れ替わりをどう演じる？ 2021年に発売され、第12回「小説 野性時代 新人賞」を受賞した君嶋彼方のデビュー作を映像化する本作。高校1年生から入れ替わったまま、15年間もの間、戻れない男女ふたりの切ない