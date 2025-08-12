オールラウンダーの作戦選択に、トップ棋士たちも驚きを隠せない様子だった。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦、チーム天彦 対 チーム永瀬が8月9日に放送された。初戦に登場したチーム永瀬の羽生善治九段（54）は、増田康宏八段（27）を相手にまさかの三間飛車を採用。控室の棋士たちはもちろん、ファンも「振ったーー！」「やりおった」と大興奮の様子だった。【映像】羽生九段の振り飛車採