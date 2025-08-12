【明治安田J1リーグ】FC東京 0−1 鹿島アントラーズ（8月10日／味の素スタジアム）【映像】どんぴしゃ過ぎるワンタッチピンポイントクロス鹿島アントラーズのFW鈴木優麿が、高精度クロスでFW田川亨介の決勝点をアシスト。“金髪コンビ”による点と点で合わせて決めたゴラッソにファンが興奮している。注目のシーンは、鹿島がJ1リーグ第25節でFC東京と対戦した81分のこと