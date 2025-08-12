◇第107回全国高校野球選手権大会（11日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は11日、1回戦2試合と2回戦2試合の計4試合が開催されました。3年ぶり31回目の出場となった県岐阜商業（岐阜）は、日大山形（山形）と対戦。県岐阜商業が1点を追う5回は横山温大選手（3年）と渡辺璃海選手（2年）のタイムリーで逆転に成功。さらに、1点リードの7回には一挙4点を挙げ、日大山形を突き放しました。投げては先発・柴田蒼亮投手（2年）が9回