記者会見を行うトランプ米大統領＝１１日、ホワイトハウス/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１１日、首都ワシントンの警察を連邦政府の管理下に置くとともに、市内に州兵を派遣すると発表した。首都の秩序回復が狙いだという。トランプ氏は記者団に対し、コロンビア特別区自治法７４０条を正式に発動し、ワシントンの警察を連邦政府の直接管理下に置くと述べた。今回の措置は「何かが制御不能になっている