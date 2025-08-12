岐阜県下呂市は、一部地区の1040世帯2852人に出していた避難指示を、8月12日午前6時30分ごろに解除しました。土砂災害の発生の危険性が低減したため、としています。気象台によりますと、東海地方は大気の状態が非常に不安定になっていて、12日夕方にかけて雷を伴った激しい雨も降る見込みです。午前7時現在、岐阜県の郡上市・高山市・下呂市に大雨警報が出ていて、引き続き注意が必要です。