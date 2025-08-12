SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）罠の飯 「食べてすぐ横になると牛になるよ！」と注意された魚さん。おとなしく忠告に従って縦になろうとすると、それはそれで「キリンになる」と言われてしまい……!?どちらにせよ魚のままではいられなくなってしまうとは、